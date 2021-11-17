Купивших фейковые COVID-сертификаты не будут наказывать, но есть одно условие: в Раде готовят решение
Профильный комитет Верховной Рады Украины поддержал так называемую амнистию для людей с поддельными COVID-сертификатами в законопроекте №6084. Основным ее условием является то, что человек должен дать свидетельство о приобретении ложного документа.
Об этом рассказала народный депутат Александра Устинова на своей странице в Facebook в среду, 17 ноября. По ее словам, для того чтобы получить прививку против COVID-19, человек должен обратиться к правоохранителям.
"Им нужно прийти в райотдел полиции, подать заявление о том, что они используют поддельный сертификат, дать показания о его покупке. После того, как дело будет закрыто, человек сможет привиться", – говорится в сообщении.
Как это будет выглядеть на практике для людей, получивших поддельный сертификат, но передумавших и решивших вакцинироваться:
нужно прийти в райотдел полиции и подать заявление о поддельном сертификате;
дать показания – где и у кого приобрели документ;
дело закрывается;
после этого можно делать прививку.
По ее словам, гражданин, использовавший поддельные COVID-документы, будет освобождаться от уголовной ответственности, если он добровольно рассказал об этих фактах правоохранителям.
В четверг, 18 ноября, в парламенте будут голосовать за этот законопроект.
"Надеюсь завтра Верховная Рада поддержит этот законопроект и у нас так же, как и в Европе смогут штрафовать до 170 тысяч грн или будут сажать на 3 года за подделку сертификатов", – написала Устинова.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Ужгороде открыли кабинет анонимной вакцинации – для тех, кто получил поддельный сертификат. В него также смогут обратиться те украинцы, которые по религиозным или семейным причинам не хотят разглашать информацию о прививках.