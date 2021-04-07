Кулеба заявил, что сегодняшние провокации РФ самые серьезные со времен конфликта в Керченском проливе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что нынешние провокации со стороны России, в частности активное перемещение войск и эскалация боевых действий на Донбассе, являются самыми серьезными с 2018 года. Напомним, тогда корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Такое мнение глава МИД Украины выразил в интервью французскому изданию Liberation. При этом, по его словам, сейчас ситуация более угрожающая, ведь агрессор разворачивает силы на большей территории и сразу в нескольких направлениях – оккупированный Крым, восток Украины, где продолжается война, и северо-восточная граница нашей страны.

"Столкновение между катерами ВМС Украины и российскими судами произошло в очень локализованном месте. Сегодня угроза охватывает почти всю границу между Украиной и Россией, что делает ситуацию еще более опасной", – сказал министр.

Кулеба отметил, что Украине нужно сохранять бдительность на всех возможных фронтах.

Напомним, Дмитрий Кулеба сказал, что войска Вооруженных сил Украины будут открывать огонь на Донбассе только в случае угрозы или атаки со стороны противника. Он подчеркнул, что Украина не хочет войны и не стремится к эскалации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 7 апреля началось экстренное заседание Трехсторонней контактной группы по Донбассу. Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович рассказал, что главной повесткой станет возвращение к неукоснительному соблюдению режима прекращения огня.