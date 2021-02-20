Кулеба: Россия вероломно напала и навсегда потеряла Украину

После оккупации Крыма и военного вторжения на Донбасс Россия навсегда потеряла Украину.

Такое заявление в День памяти Героев Небесной Сотни сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Сегодня исполняется 7 лет, как Россия вероломно напала на Украину. Когда Владимир Путин отдал приказ "зеленым человечкам" начать захват Крыма. Но он не учел главного: он бросил вызов не только украинскому государству, которое тогда было в тяжелом состоянии. Он бросил вызов непокоренному украинскому народу", – сообщил дипломат.

Кулеба отметил, что российская агрессия не смогла достичь своей стратегической цели в нашей стране.

"Москва не удержала Украину в сфере своего влияния. Напротив, навсегда потеряла ее. Украинский народ никогда не спрашивал, не спрашивает и не будет спрашивать ни у кого разрешения выбирать собственное будущее", – подчеркнул министр.

Также в своем обращении глава МИД назвал украинцев, которых убили на войне на Донбассе или тех, кого взяли в плен пророссийские боевики.

Кулеба добавил, что международные партнеры продолжают поддерживать Украину и накладывают новые санкции на Россию.

"Украинское государство было, есть и будет соборным, свободным и независимым. Слава Украине", – резюмировал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 февраля в Украине отмечается День памяти Героев Небесной Сотни.