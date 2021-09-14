Кулеба рассказал об обещании Байдена Украине и рисках из-за запуска 'Северного потока-2'

Президент США Джо Байден дал обещание не оставлять Украину один на один с Российской Федерацией, а оказать нашей стране поддержку. В то же время возможная отмена американских санкций против проекта Северный поток - 2 несет потенциальные риски для Украины.

О том, как складываются отношения между Украиной и Соединенными Штатами и о данных обещаниях Белого дома Киеву рассказал глава украинской дипломатической службы Дмитрий Кулеба в интервью Inependent. По его словам, глава США открыт для сотрудничества с Украиной и понимает, что "предыдущая администрация втянула Киев во внутреннюю политику США".

"Байден дал понять, что не оставит нашу страну один на один с Россией и это очень важное обязательство", – отметил Кулеба.

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При этом издание указало, что какой бы ни была степень поддержки Байдена, она определенно не распространяется на членство Украины в НАТО и Европейском союзе.

В свою очередь, министр сказал, что противодействие евроатлантической интеграции Украины возникло не из-за предполагаемой озабоченности по поводу реформ или предполагаемой крайне правой проблемы Украины – которая, по словам Кулебы, "преувеличена и раздута", – а в первую очередь из-за страха перед ответом Москвы.

Это означает, что членство было бы реалистичным, если бы Россия стала "намного слабее", чем сейчас, или "совершила бы что-то слишком возмутительное", после чего Запад был бы вынужден сделать жест Украине.

Министр подчеркнул, что Украина наконец пришла к пониманию, что в действительности может полагаться только на себя и ей необходимо научиться быть гибким государством, например, как Израиль.

"Обстоятельства не оставляют выбора. Армия, дипломатия и украинский народ - вот что нам нужно, чтобы выжить", – сказал Кулеба.

Он же отметил, что наиболее уязвимыми для Украины на фоне новых соглашений России и Беларуси и продолжающихся военных учений "Запад-2021", оказались северные границы страны.

"Там граница проходит через болота, лес и зону отчуждения Чернобыльской АЭС, что делает ее "идеальным слабым местом" для вторжения. А проходящие у границы российско-белорусские учения позволяют наглядно увидеть, что может произойти с Украиной в будущем", – сказал Кулеба.

В своем интервью дипломат не обошел и тему Северного потока - 2. Кулеба отметил, что в случае отмены американских санкций относительно российского газопровода, Украина окажется в крайне сложном положении, когда энергетическая безопасность страны окажется под угрозой.

Говоря о политике США, глава украинского дипломатического ведомства сказал, что Америка находится в середине "кризиса лидерства".

Как сообщал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к ЕС с призывом не держать Киев "на крючке реформ". Дипломат считает, что западные страны манипулируют данной темой для того, чтобы не признавать своей неготовности к евроинтеграции Украины.