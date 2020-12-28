Кулеба назвал причины, по которым Россия может отказаться от претензий на Украину

Россия может отказаться от своих претензий на Украину из-за возрастающего международного давления и серьезных финансовых потерь, однако питать иллюзии относительно экспансионистских целей президента Владимира Путина не стоит.

Такую точку зрения высказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью International politik. Оккупированные территории становятся невыгодными РФ, считает он.

По мнению Кулебы, Россия могла бы вывести свои войска с территории Украины, потому что "международное давление настолько велико, что приходится соглашаться на условия, прописанные в рамках "нормандского формата".

"С другой стороны, потому что затраты на поддержание оккупации становятся для Кремля слишком высокими. Ведь ситуация на оккупированных территориях продолжает ухудшаться, регион находится на грани экономической и социальной пропасти", – уточнил он.

Вооруженный конфликт на востоке Украины Россия и подконтрольные ей боевики так называемых ЛНР и ДНР начали сразу после аннексии Крыма весной 2014 года. Российская власть официально не признает вторжения в Украину, несмотря на многочисленные факты и доказательства.

Минский протокол по прекращению огня на Донбассе был подписан 5 сентября 2014 года.

В феврале 2015-го в Минске главы Украины, России, Франции и Германии подписали декларацию и комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Документы предусматривали прекращение военных действий и вывод незаконных вооруженных формирований с оккупированных РФ территорий, создание необходимых условий для проведения местных выборов и т.д. Пока данные соглашения не выполнены.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Кремль обвинил Киев в пассивности при реализации Минских договоренностей для прекращения войны на Донбассе. По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, она "видна невооруженным глазом".

Москва заявила, что регулировать конфликт становится "все сложнее с течением времени".