Кулеба рассказал, как Украина может ответить на агрессию России: мы не сидим, ожидая у моря погоды

Украина работает над организацией переговоров в любом формате для прекращения ведения военных действий на Донбассе и установления на востоке страны мира. Однако не рассматривает соглашений с Россией исключительно на ее условиях.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает агентство "РБК-Украина". В стремлении достичь главной цели Украина вместе с международными партнерами будет неуклонно работать в дипломатическом русле, но также готова обременить РФ серьезными проблемами.

"Россия цинична, она лжет и манипулирует. Но другой России нет, и именно такая Россия ведет против нас войну. Однако и мы не сидим на месте, ожидая у моря погоды. Мы усиленно создаем почву для проведения переговоров во всевозможных форматах, чтобы вынудить, в конце концов, Кремль прекратить вооруженную агрессию против наших территорий и государственности", – заметил Кулеба.

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Он указал, что на сегодня гарант Конституции Владимир Зеленский готов к встречам с представителями всех заинтересованных государств. А также Кулеба подчеркнул, что независимо от стадий переговоров, Украина будет отстаивать справедливый мир, за ценности которого слишком большую цену заплатили семьи украинских военных и добровольцев.

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