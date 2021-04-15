Кулеба ответил, помогут ли партнеры Украине в случае масштабной войны с Россией

В случае масштабного наступления на Украину наша страна получит военно-техническую помощь от международных партнеров для укрепления обороноспособности.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Право на владу". Политическое ток-шоу транслировалось в четверг, 15 апреля, на YouTube-канале ТСН.

"Если масштабные, активные боевые действия возобновятся, мы получим конкретную предметную военно-техническую помощь от ряда наших партнеров, которая существенно укрепит оборонную способность Украины и поможет нам отбить наступление агрессора", – сказал он.

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич спросил у министра, придут ли конкретные иностранные военные в случае фронтального наступления на страну "воевать вместе с украинцами за Украину".

Кулеба повторил, что Украина "получает и получит еще большую военно-техническую помощь".

"Конкретное оружие, конкретные разведывательные данные, конкретные технологии, которые укрепят украинскую способность защищаться", – пояснил он.

Министр также призвал нардепа не навязывать нарратив о том, что "в страну приедет американская бригада", поскольку подобными заявлениями манипулируют российские пропагандисты.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Кулеба считает, что демотивацией усиления вооруженной агрессии против Украины для России может стать введение новых санкций и поддержание обороноспособности нашего государства.