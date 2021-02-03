Кулеба о заключении Навального: это новый "рекорд" произвола российских властей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заключение российского оппозиционера Алексея Навального и массовое задержание протестующих в городах России.

На своей странице в Twitter Кулеба назвал это новым "рекордом" произвола российских властей. Он считает, что Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы.

"Отравление, затем заключение Навального – это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", – написал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Московский городской суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более 6,5 тысяч долларов). На фоне этого в России прошли массовые протесты и жесткие задержания.