Кулеба о заключении Навального: это новый "рекорд" произвола российских властей

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Политика
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заключение российского оппозиционера Алексея Навального и массовое задержание протестующих в городах России.

На своей странице в Twitter Кулеба назвал это новым "рекордом" произвола российских властей. Он считает, что Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы.

"Отравление, затем заключение Навального – это новый "рекорд" произвола российских властей на фоне массовых задержаний мирных протестующих в городах РФ. Россия явно не хочет сама уважать права человека и свободы. Значит Россию нужно заставить их уважать. Это задача международного сообщества", – написал министр.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Московский городской суд приговорил российского оппозиционера Алексея Навального к 3,5 годам тюремного заключения и штрафу в размере 500 тысяч рублей (более 6,5 тысяч долларов). На фоне этого в России прошли массовые протесты и жесткие задержания.

УкраинаАлексей НавальныйДмитрий Кулеба