Кулеба – о разговоре с Пушилиным: сама фигура Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук пообщался с главарем "ДНР" Денисом Пушилиным в прямом эфире российского "Первого канала".

Диалог между ними состоялся в понедельник, 15 февраля, в ходе ток-шоу "Время покажет" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Кравчук прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о том, что он "не бросит Донбасс". Пушилину он задал вопрос о документе под названием "доктрина "Русский Донбасс", которого нет в Минских соглашениях.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал этот разговор во время пресс-конференции во вторник, 16 февраля.

Глава МИД заявил, что Леонид Кравчук достойно представлял Украину и в ТКГ, и в Организации Объединенных Наций (ООН) во время недавнего брифинга Совета Безопасности, поэтому вопрос о его патриотичности подниматься не может.

"Но сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому высокопоставленному чиновнику, в том числе во время разных телеэфиров", – сказал Кулеба.

Министр отметил, что сам он в подобных мероприятиях на пропагандистских каналах не участвует.

"Но еще раз подчеркиваю, что сама фигура Леонида Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим", – добавил глава украинского МИД.

Напомним, спикер ТКГ Алексей Арестович заявил, что Леонид Кравчук использовал выступление на росТВ, чтобы донести украинскую позицию, и осуждать его за эфир на пропагандистском телеканале не следует.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кравчук признал, что с Россией практически невозможно договориться по Донбассу.