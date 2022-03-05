Кулеба о позиции НАТО в отношении РФ: это та слабость, за которую Альянс расплатится в будущем, а сейчас пострадают украинцы

После полномасштабного вторжения РФ в Украину НАТО проявляет слабость, хотя мировая общественность считала эту организацию очень сильной и влиятельной. В будущем Альянсу еще предстоит ответить за нерешительность, которую он демонстрирует сейчас.

Как сообщает "Европейская правда", об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире украинского телемарафона. Он напомнил, что до войны наши граждане считали, что НАТО – сильная организация, а ЕС – слабая и нерешительная. Однако теперь мнения изменилось.

"Евросоюз имеет характер, имеет силу, применил беспрецедентные санкции, создал фонд для финансирования ВСУ, дал нам статус кандидата и перспективу членства, а НАТО не может ничего решить", – сказал Кулеба, отметив, что говорил об этом публично во время заседания Альянса 4 марта.

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НАТО не смогло принять конкретных решений по борьбе с агрессором и вместо этого "отдала все на уровень двусторонних отношений", отметил глава МИД. "Это та слабость, за которую Альянс, к сожалению, расплатится в будущем. А сейчас из-за нее пострадают украинцы", – добавил он.

Накануне слабую позицию Альянса раскритиковал и президент Украины Владимир Зеленский. "Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО приняло решение не закрывать небо над Украиной", – возмутился он.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Шансы на то, что НАТО закроет небо над Украиной, составляют 30%. Но в США и дальше считают, что это сделать невозможно.

Также есть мнение, что страны НАТО могут создать беспилотную зону над Украиной без военных ресурсов. Для этого нужно всего пять шагов, о которых накануне рассказал немецкий политолог.

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