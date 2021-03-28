Кулеба – о конфликте на Донбассе: Путин выжидает, чтобы найти слабое место

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Дмитрий Кулеба убежден, что президент России Владимир Путин в вопросе переговоров по Донбассу выжидает, чтобы "найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов".

Таким мнением министр поделился в авторской колонке для газеты Le Figaro. Тест опубликован также на сайте посольства Украины во Французской Республике.

"Более или менее понятно, как эта война должна завершиться. Настоящий вопрос – когда это произойдет. Свободы украинской стороны достаточно, достаточно ее и у наших французских и немецких партнеров в качестве посредников в мирном урегулировании. Но с российской стороны есть явное нежелание действовать", – прежде всего отметил он.

По словам Кулебы, сценарий возможного урегулирования конфликта был сформулирован давно: это прекращение боевых действий, разведение сил, вывод российских войск, разоружение незаконных вооруженных формирований, восстановление контроля Украины над границей и восстановление территориальной целостности страны, что откроет путь к местным выборам согласно украинскому законодательству и стандартами ОБСЕ, чтобы граждане могли свободно выбирать своих законных представителей.

"Мне понадобилось одно предложение, чтобы изложить план действий, но годы сверхусилий все еще не заставили Россию двигаться в конструктивном направлении. Вместо того, чтобы положить конец этой ужасной войне, Владимир Путин продолжает придерживаться стратегии "подождем и посмотрим". Его расчет вполне очевиден: ждать, пока не появится новый президент Франции, новый президент Украины, новый канцлер Германии или новый президент США. Он просто выжидает, чтобы найти слабое место и решить конфликт языком ультиматумов, а не компромиссов", – заявил министр.

Он подчеркнул, что предыдущие семь лет показали: эта стратегия главы страны-агрессора безуспешна. Ведь за это время был избран новый президент Франции, новый президент Украины, два новых американских президента и, после завершения мандата Ангелы Меркель, Путин останется последним основателем "нормандского формата".

"А ситуация до сих пор в тупике, вредит Украине и Европе и не несет ничего хорошего, собственно, самой России", – добавил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, мол, если Россия уже завтра выполнит достигнутые на переговорах с Украиной и ее международными партнерами договоренности и обещания, о чем в Кремле не раз говорили, то конфликт на Донбассе будет завершен за неделю.