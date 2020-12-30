Кулеба назвал основные провалы Украины за 2020 год

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Политика
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Кулеба назвал основные провалы Украины за 2020 год

Основными провалами 2020 года стали переговоры по сбитому в Иране украинскому самолету МАУ и ухудшение отношений с Венгрией.

Об этом в интервью ТСН рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что по состоянию на конец года иранская сторона все-таки не выполнила те обещания, которые она давала.

"Мы так и не получили, например, технический отчет о катастрофе, и не смогли продвинуться в переговорах. То есть, много было сделано, мы далеко продвинулась, но недостаточно для того, чтобы выйти на тот результат, которого мы ожидали", – признал дипломат.

При этом глава МИД акцентировал, что судебный процесс не может начаться, пока не будут исчерпаны все возможности по урегулированию вопроса с Ираном.

"Я подчеркиваю, что в процессе переговоров с Ираном Украина не действует сама. Мы являемся лидером команды пострадавших стран и выступаем от их имени. Поэтому это должно быть наше общее решение", – пояснил он.

Вторым провалом Украины на международной арене Кулеба назвал ухудшение отношений с Венгрией.

"Знаете, отношения с Венгрией они таковы: то достижение, то провал. Например, когда Венгрия не выступила против предоставления Украине статуса партнера по расширенных возможностей НАТО, это, очевидно, я считаю достижением украинской дипломатии… Но, с другой стороны, вмешательство Венгрии во внутренние дела Украины во время местных выборов, несомненно, было провалом", – сказал министр.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Венгрии заявили о ситуации "гражданской войны" на Закарпатье.

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