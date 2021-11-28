Кулеба сказал, что прежде всего мешает членству Украины в ЕС и НАТО

Некоторые страны Европейского Союза и Североатлантического альянса до сих пор смотрят на Украину сквозь призму их отношений с Российской Федерацией. И это видение является главным препятствием для вступления нашего государства в эти союзы.

Такое убеждение выразил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Мнением он поделился в интервью журналистам немецкого издания Die Zeit.

В частности, глава МИД уверен, что членство Украины в Евросоюзе и НАТО – всего лишь вопрос времени.

По словам Кулебы, украинское государство является естественной частью европейского и евроатлантического сообщества. Дипломаты отдают себе отчет в том, что в Европейском Союзе до сих пор проявляют определенный скепсис относительно дальнейшего расширения. Понятно и то, что страна должна отвечать всем "копенгагенским критериям".

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По мнению министра, Украине удастся их достичь. Однако названные факторы не являются главными в вопросе преград к интеграции. Основное – это то, что "отдельные страны ЕС и НАТО до сих пор смотрят на нас через призму своих отношений с Россией".

"И потому мой месседж к ним прост: воспринимайте Украину по ее собственным качествам и добродетелям. Мы заслуживаем того, чтобы на нас смотрели как на Украину. Отношения с Россией – это одно, отношения с Украиной – это другое", – подчеркнул Кулеба.

Ранее министр иностранных дел призвал ЕС "не держать Киев на крючке реформ". Он отметил, мол, западные страны умышленно "манипулируют" этой темой, просто чтобы не признавать собственную неготовность к украинской евроинтеграции.

О том же, какие страны и почему не хотят видеть Украину в составе Североатлантического альянса, читайте в материале.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова стать членом ЕС и НАТО, а в самих этих союзах нуждаются в Украине. По его словам, в этих вопросах страна может полагаться на США, которые являются ее стратегическим партнером.