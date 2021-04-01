Кулеба: нынешняя эскалация РФ – самая масштабная за последние годы
Украина и ее партнеры констатировали системное обострение Россией ситуации безопасности в Донецкой и Луганской областях и в Крыму, и нынешняя эскалация является самой масштабной за последние годы.
Это происходит на фоне нежелания Российской Федерации подтвердить свою преданность режиму прекращения огня на Донбассе. Заявление об этом в четверг, 1 апреля, сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Его процитировали на официальном сайте МИД.
Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что своими действиями РФ завела ситуацию в тупик, "выход из которого только один: дипломатия".
"Москва должна прекратить военное нагнетание, немедленно и безоговорочно подтвердить свою приверженность политико-дипломатическому урегулированию и режиму прекращения огня", – заявил Кулеба.
Министр указал на то, что Украина вместе с Германией и Францией как посредниками в "нормандской формате" делают все возможное, чтобы побудить РФ к конструктивному переговорному процессу.
За продолжение Россией переговоров выступают и другие партнеры, в частности США, Канада, Великобритания, НАТО.
"Какую бы дезинформацию не распространяла Россия, уверяю: Украина будет предоставлять приоритет политико-дипломатическим путям урегулирования, ведь мир и жизнь людей является фундаментальной ценностью для нашего государства", – подытожил глава МИД.
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