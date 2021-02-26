Кулеба дал совет США в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что быстрые действия и целеустремленность являются ключевыми моментами, которые позволят администрации президента США Джо Байдена быть эффективной в отношениях со страной-агрессором Россией.

Таким мнением глава МИД поделился во время разговора на тему "Будущее американо-украинских отношений", которую организовал экспертный центр CEPA. Об этом говорится на сайте организации.

"Один из уроков был усвоен с 2014 года. Если хотите мотивировать Россию двигаться, то должны действовать быстро и быть целенаправленными. Верю, что эта администрация будет наиболее заинтересована со всех продемонстрировать свое глобальное лидерство, даст понять, что Америка "вернулась". Мой месседж – вы должны действовать быстро и не ждать", – высказался Кулеба.

По его убеждению, чем больше в США будут тянуть и изучать ситуацию, тем больше возможности Россия будет иметь для адаптации к новой реальности.

Второе, по его словам, что от новой американской администрации ожидают в Украине, – это трансатлантическое единство, в частности в границах НАТО, вместе со странами, которые разделяют принципы Альянса, хотя и не являются его членами.

"Мы ожидаем единения всех трансатлантических составляющих, укрепления Альянса в условиях глобальных конкуренции и противостояния", – подчеркнул Кулеба.

Глава МИД выразил надежду, что при поддержке США Украине удастся выстроить свою позицию в энергетической сфере для достижения баланса в регионе и существенного усиления энергетической безопасности в Европе. Также министр считает, что с поддержкой американцев удастся трансформировать и Украину, "усилив ее этим изнутри, что также придаст силы для противостояния РФ".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Офисе президента поделились планами относительно большого азиатского турне Владимира Зеленского. А также анонсировали его официальный визит в США. Сейчас, говорят в ОПУ, идет подготовка к этим поездкам.