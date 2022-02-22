Господа дебилы, вы требуете у президента объявить войну русским. Кто с ними хочет воевать, у вас есть вариант поехать в Сирию.

Закройте свой рот и не делайте пиар на этой ситуации. Путин нас отпустил, спасибо Байдену. Цена дорогая, но мы теперь единый народ, и хоть мы не хотим платить налоги, но власть должна нас заставить, а мы должны заставить власть не воровать.

Донбасс вернётся, если мы будем свободны и богаты.

Но паникёрам здесь не место.