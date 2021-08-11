Отличная новость, на мой взгляд. Несмотря на сумасшедшее сопротивление Кремля, вопреки всем его дипломатическим усилиям (да простят меня за это словосочетание в отношении Москвы), вопреки подкупу, угрозам и истерикам – про свое участие в саммите "Крымская платформа" заявила еще одна европейская страна. Теперь их 34. Кто-то до сих пор утверждает, что это не важно, и вообще пустые хлопоты? Ну, так примите успокоительное, и загляните в российские СМИ. Там плач и скрежет зубовный на их примитивном уровне понимания пропаганды.

Аргументы самые разные. Во-первых, это все пиар Киева, на который никто не клюнет! Во-вторых, никто вообще не приедет и Зеленский будет обсуждать Крым со своими советниками и пенсионерами из других стран. Америка точно на это не приедет! Ладно, Америка приехала, но какой низкий уровень представительства! Какие три десятка государств, вы все врете! И это – малая часть так называемых аргументов. То есть у кремлевских пропагандистов даже мысли не мелькает, что организацией этой платформы, просто анонсом ее проведения мы уже заставили говорить про оккупацию Крыма всех. И даже Россию. Шах и мат. Тут Зеленскому аплодирую стоя. Своим заявлением в ООН и организацией этого мероприятия он вернул Крым в повестку дня, откуда Москва его успешно выбила агрессией на Донбассе еще в 2014 году.

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Помните, как это было? Аннексия Крыма, Запад медленно раскачивается, думая, чем подкрепить глубокую озабоченность. Москва ничего не хочет обсуждать, но уходить в глухой отказ – значит заставить Европу действовать активнее. Отказ от переговоров там не поймут. Ну, получите войну на Донбассе. И вот пожалуйста – Кремль привычно виляет, "настамнет", шахтеры и трактористы, но… готов к переговорам. Нормандский формат, Минские соглашения, ТКГ, Штайнмайер… Крым благополучно забыт. До 2021 года формально Запад не признает аннексии, но по факту про полуостров уже практически не вспоминают. И тут – такой неприятный сюрприз. Неожиданный.

И вот уже в РФ истерика, от криков проснулся Запад, США проявили свой интерес, Германия с Францией в этой ситуации "вдруг вспомнили", что есть же еще и эта проблема. А платформа начнется только через две недели. Понятно, что Россия не схватится за голову и не сбежит с полуострова завтра, убирая за собой мусор. Но первый и важный шаг мы уже сделали. Крым вернули в международную повестку дня. Не между собой, а на межгосударственном уровне дали понять – никто с аннексией не смирился и мириться не собирается. Дальше вступают правила игры дипломатии. Игнорировать проблему самые завзятые друзья РФ не смогут. А поскольку признать аннексию не позволяют международные законы – им придется осуждать РФ и поддерживать воспитательные меры.

Мыши будут плакать, колоться, но невкусный кактус уже на столе.

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