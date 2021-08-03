Вчера, выступая на форуме "Украина 30. Имидж Украины" и говоря о саммите "Крымская платформа", президент Украины Владимир Зеленский заявил следующее: "…международных партнеров. Мы возвращаем Крым в мировую повестку дня, чтобы вернуть домой, в Украину. Свое участие в саммите на сегодняшний день уже подтвердили США, Великобритания, Польша, Турция, страны Балтии, Франция, Германия, многие другие страны Европейского союза, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея – и в целом на сегодня 29 стран. Это большой, но далеко не последний и не окончательный список всех стран, которые 23 августа подпишут совместную декларацию о совместных договоренностях и намерениях…".

Экспертное сообщество в большинстве своём практически не заметило этих слов президента, а те, кто заметил, повели дискуссии явно не том направлении.

Давайте попробуем проанализировать контекст и суть сказанного.

Приглашая другие страны принять участие в работе Крымской платформы, президент тем самым подталкивает их к тому, чтобы они публично высказались, прежде всего, не по вопросу аннексии Крыма, а по вопросу незыблемости своей же территориальной целостности и своего же государственного суверенитета. Ведь, аннексировав Крым, Россия открыла ящик Пандоры, после чего рухнул главный принцип на котором строилось мироустройство после Второй мировой войны и на котором основывалось взаимодействие государств — принцип взаимного признания государственных границ. Иными словами, в клубе государств ХХI века не принято рассуждать категориями, которыми охотно рассуждали в начале ХХ века.

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Увы, путинская Россия, как школьник, склонный к девиантному поведению, побила горшки и выбежала из этого клуба, сломав головой входные двери.

Для Владимира Зеленского важно продемонстрировать, что, в отличие от Петра Порошенко, он плотно занимается вопросом возвращения аннексированного Крыма.

"Дайте мне точку опоры и я переверну Землю" когда-то сказал древнегреческий учёный Архимед. Возвращая аннексированный Крым в информационную повестку дня, президент явно рассчитывает создать себе ещё одну точку опоры для похода на второй президентский срок. Но тем самым Владимир Зеленский берет на себя пиаровские векселя, которые будет сложно погасить. Ведь если деятельность Крымской платформы не увенчается успехом, тогда это даст в руки оппозиции дополнительные козыря на выборах.

Принято считать, что путь важнее результата в политике. На самом деле, результат всегда оправдывает путь, а хороший результат оправдывает любой путь.

Как часто бывает, практически любой процесс, инициированный конкретным человеком, со временем начинает жить собственной жизнью и порой начинает развиваться по непредсказуемому сценарию. Несмотря на то, что в нынешней ситуации не приходится говорить о скором возвращении Крыма, тем не менее наша страна может работать над методологией его возвращения в момент, когда в России произойдет серьёзный политический надлом и откроется окно возможностей,

На данный момент путинский политический режим кажется вполне устойчивым. Российская оппозиция подавлена либо в эмиграции. Но – это только на первый взгляд. Можно вспомнить классика, который на возгласы жандарма о бессмысленности попыток сломить царскую власть, ведь перед ним – монолитная стена, ответил следующее — "да, стена, но гнилая, ткни – и развалится".

У любой системы есть слабые точки и, мне кажется, интуитивно Владимир Зеленский их нащупал.

Первой такой точкой стал судебный процесс над Виктором Медведчуком. Несмотря на всю самостоятельность украинской судебной системы, наблюдатели воспринимают этот процесс как вызов, который Владимир Зеленский бросил Владимиру Путину, оказавшемуся в положении слабого политика, неспособного даже защитить собственного родственника. Это реальный репутационный удар, с которым Владимиру Путину до сих пор не удаётся справиться. Ведь как бы ни были индифферентны россияне, все равно осталось неприятное послевкусие. Своих сдавать — нехорошо.

Второй такой точкой, безусловно, станет саммит Крымской платформы. И хоть напрямую к деоккупации Крыма он привести не может, тем не менее, он может создать основу для активизации международной критики Путина, к чему последний очень восприимчив.

Самый главный страх Владимира Путина — это оказаться в роли международного изгоя, в которую попал диктатор Александр Лукашенко, совершивший акт международного пиратства и терроризма. Владимир Путин хочет оставаться рукопожатным и встречаться с мировыми лидерами. Крымская платформа априори станет трибуной для антироссийской и антипутинской риторики, что точно ещё не раз станет костью в горле Владимира Путина.

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