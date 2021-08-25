Як депутати на чолі з ОПЗЖ боротьбу за Крим прогуляли

Як відомо, 23 серпня вперше в Києві пройшло засідання "Кримської платформи". Попри шалений геополітичний, економічний та дипломатичний тиск Росії до Києві приїхали очільники або уповноважені представники з 46 країн світу.

Важливою складовою боротьби за деокупацію Криму мусила стати постанова Верховної Ради України про Звернення ВР до ООН, ПАРЕ, ОБСЄ…щодо посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформ для протидії агресії Російської Федерації.

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За неї проголосували 283 депутати, хоча зрозуміло, що вагому державницьку і парламентську легітимність УКРАЇНСЬКІЙ позиції щодо АГРЕСІЇ Росії надала б КОНСТИТУЦІЙНА, тобто в більш як 300 голосів БІЛЬШІСТЬ!

З партією Медведчука все розуміло - вони на заклик Путіна не прийшли на засідання парламенту.

Але БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ інших фракцій та груп ШОКУЄ!

Слуга народу - відсутні або не голосували 41 депутат з 243;

Батьківщина - відсутні або не голосували 10 депутатів з 25 на чолі з Тимошенко;

ЄС - відсутні або не голосували 5 депутатів з 27 на чолі з Парубієм;

За майбутнє - 12 з 22 на чолі з Палицею;

Довіра - 9 з 20 на чолі з Куліничем та Іванчуком;

Голос - 5 із 20 на чолі з Рахманіним…

Принагідно нагадаю, що останнє пленарне засідання Верховної Ради відбулося… 16 липня?!

Тож був час у втомлених депутатів відпочити до 23 серпня!

А під час чергових політичних чи передвиборчих дискусій вони знову будуть рвати на собі вишиванки і кричати, що Крим - це Україна і обіцяти, що в наступному році ми проведемо парад в Севастополі, а день кримськотатарського народу - в Бахчисараї.

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