Как оказалось, Россия передала США и НАТО так называемые договоры безопасности Кремля. Лига сделала детальный анализ этого "образчика болезненного творчества". Если коротко:

- Россия требует от США прекратить "расширение на восток". От НАТО вообще требуется не принимать новых членов, в частности, Украину "и другие государства";

- Россия запрещает членам НАТО, которые являлись членами альянса до 1997 года: США, Британии и другим – размещать войска на территории стран Европы, которые стали ими после 1997 года, или станут в будущем. То есть речь идет о странах Балтии и еще 11 других членах НАТО, а также о потенциальных членах, которым после этого не будет смысла вступать в Альянс.

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Далее текст на языке оригинала.

- Росія вимагає, щоб альянс отримував у неї дозвіл на розміщення додаткових сил у країнах, які стали членами НАТО після 1997 року ;

- Фактично, Росія вимагає роззброїти 14 країн Європи та вивести з них всі війська;

- Росія забороняє США мати військові бази в країнах колишнього СРСР;

- Росія забороняє США мати будь-яке військове співробітництво з країнами колишнього СРСР;

- Росія забороняє США тримати ядерну зброю будь-де поза межами "національної території", тобто самого США;

- Членам НАТО заборонено мати ракети середньої і малої дальності, які здатні долетіти до РФ. А це всі ракети у всіх країнах Європи;

- НАТО та Україні не можуть проводити великі спільні навчання без того, щоб їх межі і конфігурацію не затвердили у Москві.

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Друзі! Ми вважали, що Путін бачить себе Наполеоном, Сталіним, чи Гітлером. Але згідно цього "дружнього поговоріть" він стара карга, яка забажала бути "владичіцей морською" і, щоб золота рибка була у неї "на посилках".