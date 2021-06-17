Минские соглашения: что нам досталось в наследство или Что Минские соглашения значат для России

Каждый раз, когда в очередной раз речь пойдет о "Минских договоренностях" (@Geneva) хочу, чтобы обязательно упоминали о неожиданных откровенностях от одного из их авторов – экс-помощника Путина Суркова.

Чтобы не иметь иллюзий и преувеличенных ожиданий. Чтобы быть реалистами, а не мечтателями. Чтобы рассчитывать прежде всего на себя и на настоящих друзей и партнеров.

Чтобы понимать, что эти соглашения значат для России, какой огромный ущерб был нанесен Украине, и что в конце концов нам досталось в наследство.

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Ниже несколько тезисов-цитат от одного из идеологов "русского мира" и "долгой страны Путина", которые он озвучил во время одного из своих интервью.

На языке оригинала с некоторыми сокращениями.

О "Минских соглашениях".

"Это одно из высших достижений российской дипломатии".

"Минские соглашения... личная заслуга самого Путина. Потому что они так сформулированы, что выгоднее для Донбасса не могу представить себя соглашений".

"Я удивлен, честно говоря... что не только все страны Европы их признали, но и Америка и.. это очень быстро стало документом Собвеза ООН. Они крайне выгодны и русскому делу на Украине, и России".

"Максимум, на что может претендовать Украина, по этим соглашениям – это, так называемый, символический суверенитет над Донбасса".

О Законе Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

"Закон о особом статусе. Да, это закон Украины. Но это закон Украины о том, что на Донбассе не действуют законы Украины".

"Я – автор этого закона, соавтор вместе с украинскими товарищами и с теми, кто тогда воевал".

"Там простые пункты. Языковая политика там особенная. Нигде русский язык не является официальным. Там он должен быть официальным. Там не действуют языковые законы Украины".

"Экономическая схема. Экономические порядки там другие. Это написано в этом законе об особом статусе, принятого Радой. Там не действуют экономические законы Украины".

"Там не действуют обычные силовые структуры Украины. Там действует Народная милиция, которая подчиняется местным властям".

"Там есть особый режим пограничного сотрудничества с Россией, чего нет нигде. Это огромное достижение этих Минских соглашений".

"Повторяю, это закон Украины о том, что на Донбассе не распространяются законы Украины. Это главное в этих соглашениях".

WarGonzo: 12 июня 2021.

P.S.

Украина имеет богатый опыт написания не в Киеве, а в Москве, текстов соглашений и законов, согласно которым мы должны жить. И мы хорошо знаем, каким цветом пишет Кремль – этот цвет всегда красный.

Именно за это мы несем ответственность – чтобы на нашей земле никто ничего не решал за нас.

И каким тяжелым не был бы путь к украинской границе на востоке оккупированной Донецкой и Луганской областей, мы его пройдем. Шаг за шагом.

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