Кравчук: заявления России о защите русскоязычных на Донбассе – глубокая фальшь

Заявления российской власти и президента Владимира Путина, что своими действиями на Донбассе Россия защищает русскоговорящих людей, "русский мир" – это глубокая фальшь.

Об этом 25 апреля сказал глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук в программе "Взгляд с Банковой" на телеканале "Дом" .

Он подчеркнул, что последствия агрессии России – это 15 тысяч погибших на Донбассе украинцев и 1,6 млн людей, которые стали переселенцами.

"Разрушенные дома, разрушенная инфраструктура, они ушли, и сегодня живут в других регионах Украины, и не только Украины, не имея всех условий для жизни и труда. И хочу сказать, что среди этих людей, все – русскоговорящие, и больше половины – этнические россияне", – сказал Кравчук.

Поэтому заявления России по поводу защиты русскоязычных людей, россиян – "это глубокая фальшь", считает Кравчук.

"Разглагольствования российской власти, в том числе, и господина Путина, что они беспокоятся о русскоязычных людях, что они продвигают так называемый "русский мир" – это глубокая фальшь. 1,6 млн живых страдальцев, плюс убитых на той территории. Поэтому надо прекратить это враньё, и начать трудный путь к миру", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Леонид Кравчук рассказал, кого будут судить за сотрудничество с "Л/ДНР". Он подчеркнул, что к мирным жителям не будут применять никаких санкций.