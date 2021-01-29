Кравчук: "слуги народа" попали в Раду случайно и не слушают народ

Большинство народных депутатов от фракции "Слуга народа" попали в Верховную Раду случайно, поэтому не ценят предоставленную им возможность сделать Украину лучше.

Как заявил в интервью "Апострофу" глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук, в партии канцлера Германии Ангелы Меркель в бундестаге было большинство всего на одного человека – не 225, а 226. И не было ни одного случая, когда бы эти люди не проголосовали за нужные решения (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Но там формировались люди по содержанию, по идее, по любви к земле, к Родине, к Германии. А у нас собирались по-разному, с разных регионов, с разными взглядами. И многие из них пришли в Верховную Раду случайно", – подчеркнул он.

По словам Кравчука, когда парламент рассматривает важные для страны вопросы, "слуги" просто не появляются на заседании.

Он добавил, что вся фракция должна голосовать за принятую программу "Слуги народа".

"А когда они проголосовали за программу, а потом пришли и говорят, что они будут голосовать за что-то другое, то это уже не просто измена программе. Потому что программа была одобрена украинским народом – 73%", – отметил политик.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховную Раду хотят сократить до 300 нардепов, чтобы экономить 70 млн в год, но есть угроза.