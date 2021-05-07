Кравчук рассказал, как его дядю по доносу расстреляли сотрудники НКВД

Дядю главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе и первого президента Украины Леонида Кравчука расстреляли сотрудники НКВД по доносу одного из сослуживцев.

Об этом Кравчук рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" 7 мая. Он отметил, что у него есть все соответствующие документы (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам Кравчука, донос был сделан из-за письма его деда к сыну. В нем тот писал, как поляки лучше живут, несмотря на то, что у них не такая плодородная земля.

"Мой дядя Мирофан прочитал это письмо в присутствии двоих солдат. Один из них донес, сказав о том, что Митрофан якобы является пропагандистом антисоветщины. Спустя две недели его расстреляли без суда на станции и там же закопали", – рассказал первый президент Украины.

Кравчук добавил, что такие случаи, если их собрать воедино, – это приговор коммунистической советской системе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава украинской делегации в ТКГ послал "к чертовой матери из Украины" всех политиков, которые продолжают жить российской пропагандистской идеологией.