Кравчук пояснил, почему еще при нем не рассекретили архивы КГБ

Архивы Комитета государственной безопасности СССР невозможно было рассекретить во время президентства Леонида Кравчука, потому что в Верховной Раде тогда большинство нардепов были коммунистами.

Об этом первый президент Украины заявил в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" в четверг, 29 апреля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он отметил, что всего в нашей стране было три миллиона членов Коммунистической партии Советского Союза.

"В Верховной Раде из 450 народных депутатов 370 – были коммунистами. Представьте себе, как можно было в такой ситуации принимать антикоммунистические решения. Они просто не голосовались", – сказал Кравчук.

В то же время бывший директор Украинского института национальной памяти, а ныне нардеп от "Европейской Солидарности" Владимир Вятрович пояснил, что сейчас все "коммунистические" документы полностью открыты. Это произошло благодаря одному из четырех законов о декоммунизации.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции Служба безопасности Украины обнародовала серию секретных документов КГБ о катастрофе.