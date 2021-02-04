Кравчук объяснил, нужны ли США в 'нормандском формате'

Глава делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил о необходимости участия американской стороны в "нормандском формате". В этом он призывает не считаться с тем, что подумают в России.

Так политик прокомментировал предложение президента Владимира Зеленского привлечь США к переговорам по оккупированным украинским территориям. Комментарием он поделился в эфире канала "Украина 24".

"Можно было бы значительно усилить этот формат и влияние на агрессивные действия Российской Федерации", – считает Кравчук.

Он подчеркнул, что последняя вряд ли согласится на такое, но это не значит, что Украина должна смотреть только на то, как отреагирует Россия и "поддаваться" ей в этом.

"Она занимает позицию, которая является откровенным, циничным нарушением норм международного права. Поэтому смотреть на то, как будет реагировать Россия... Мы должны настойчиво, доказательно, применяя различные формы санкций и давление, соответствующее нормам международного права, заставить Россию действовать в рамках такого права", – заявил Кравчук.

По поддержке США он добавил, что пока нельзя прямо сказать, что американская администрация начала работать в направлении помощи ТКГ. Но она уже четко определила свою позицию в отношении Украины.

Политик напомнил о словах президента США Джо Байдена в разговоре с главой РФ Владимиром Путиным – об уважении к суверенитету Украины и сохранении ее территориальной целостности.

Также отметил, что новоизбранные американские чиновники Белого дома в своих заявлениях акцентируют внимание на том, что Штаты будут помогать Украине не только в гуманитарных, но и военных вопросах. В частности, и в остановке российской агрессии через различные дипломатические каналы и путем санкций.

"Мы уже чувствуем и все обратили внимание, что США четко определили свою позицию по масштабной, более широкой и точной помощи Украине", – подытожил Кравчук.

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