Кравчук: конфликт на Донбассе может перерасти в Третью мировую

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук считает, что российско-украинский конфликт на Донбассе может перерасти в Третью мировую войну.

Такое мнение он высказал в интервью телеканалу "Дождь". По его словам, именно поэтому нужно взять под контроль свои эмоции, желания и амбиции и сесть за стол переговоров.

Кравчук отметил, что путь силы никогда не приведет к длительному миру, спокойствию и решению вопросов. Только договоренности, потому что "на силу всегда найдется сила".

"Вы слышали заявление министра обороны США? Он сказал: "Мы никогда Украину не оставим одну. Мы не позволим, чтобы Россия осуществила агрессию против Украины", – это министр обороны США сказал, а не я говорю. Из-за обострения речь уже идет не только о войне в Украине, говорится уже и о том, что конфликт может перерасти в Третью мировую войну", – сказал Кравчук.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Украина на следующем заседании Трехсторонней контактной группы намерена поднять вопрос введения "пасхального перемирия" на Донбассе.