"Красный Крест" отказывает в помощи украинским пленникам в "ДНР", – жена узника

Международный комитет "Красного Креста" регулярно оказывает помощь представителям оккупационных режимов "Л/ДНР", однако при этом отказывает в помощи украинским гражданам, находящимся в плену незаконных вооруженных формирований.

Об этом заявила жена незаконно заключенного Валерия Матюшенко Татьяна во время конференции "Военные преступления РФ и риски реинтеграции Донбасса" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что нет доступа (к пленным) "Красного Креста". Организация не настаивает на допуске к пленным. Мы видим, как гуманитарная помощь течет рекой в "ДНР", но, к сожалению, даже ложки сахара не попадает нашим родным... Мы встречались неоднократно с представителями КК. Что мы слышим? Нам каждый раз говорят "к сожалению...". Поэтому мы вынуждены обращаться к СМИ для того, чтобы поднимать эту тему, выносить ее на более высокий уровень для того, чтобы заставить (Красный Крест - ред.) навестить наших родных, понять, в каком состоянии они находятся и оказывать им ежемесячную помощь", – рассказала Матюшенко, чей муж в плену с 2018 года.

Видео дня

Во время конференции были представлены отчеты, подготовленные вице-спикером польского Сейма Малгожатой Гошевский и европарламентарием Анной Фотигой в отношении пыток на оккупированных РФ территориях, доклад экс-командира полка "Азов" Максима Жорина о необходимости принятия закона о коллаборационной деятельности. Также среди участников были бывшие пленные Игорь Козловский и Евгений Чуднецов, международные эксперты и представители общественности, которые занимаются вопросами пленных и их семей.