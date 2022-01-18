'Копипаст московского сценария', – Оксана Забужко прокомментировала суд над Порошенко

Украинская писательница Оксана Забужко назвала суд над пятым президентом Украины, лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко "шоу зеленой Фемиды". Она сравнила преследование действующей властью Порошенко с путинским сценарием в отношении российского оппозиционера Навального.

Об этом Забужко написала в Facebook. Она отметила, что "прошлогодний московский сценарий" в Украине не пройдет, потому что "мы не московить, вот в чем штука".

"А Пятому Президенту Украины отдельный респект за эту "деконструкцию", осуществленную прямо в судебной речи: "Я категорически требую привлечения к ответственности лиц, составлявших этот документ, в котором используются следующие фразы: "министр топлива и энергетики Луганской Народной республики – это пишет Генеральная Прокуратура! "Территория террористических организаций ЛНР и ДНР". Это полностью русский нарратив! Я советую этим лицам почитать справку, что в украинской документации это называется – "временно оккупированные территории", – процитировала писательницу речь Порошенко в Печерском суде.