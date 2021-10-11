Генерал Кононенко подал в СБУ заявление о разглашении властью государственной тайны по делу "вагнергейта"

Генерал СБУ, депутат Киевсовета от "Европейской солидарности" Виктор Кононенко подал в Службу безопасности Украины сообщение о преступлении, совершенном руководством государства. Нардеп подчеркнул, что речь идет о сообщении белорусскому диктатору Александру Лукашенко секретной информации о наемниках с ЧВК "Вагнера".

Об этом сообщила пресс-служба "ЕС". По словам нардепа, одним из ключевых вопросов последнего времени является слив спецоперации украинских спецслужб по задержанию членов частной военной компании "Вагнера".

"Власть делает все, чтобы уйти от ответа на вопрос, была государственная измена или не было. Блокируется работа временной следственной комиссии Верховной Рады, и мы имеем основания говорить о том, что власть делает все, чтобы истину в этом деле мы не узнали никогда", – отметил Кононенко.

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Он отметил, что представители власти имеют доступ к секретной информации, однако не имеют права разглашать ее посторонним лицам.

"Согласно статье 328 Уголовного кодекса Украины, сам факт разглашения секретной информации секретоносителем, тех данных, которые стали известны в связи с выполнением служебных обязанностей, является законченным составом преступления. У нас есть все основания считать, что сегодня руководство государства совершило преступление, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса Украины. В связи с этим мы сегодня пришли к СБУ подать соответствующее заявление", – подытожил Кононенко.

"Власть всегда должна помнить о неотвратимости наказания за нарушение закона", – подчеркнул Кононенко.