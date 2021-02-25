В Украине создали Конгресс местных и региональных властей: Зеленский назвал задачи

В Украине создали Конгресс местных и региональных властей при президенте для установления качественно новых отношений между центральной и местной властями.

Первый глобальный вопрос, который стоит перед новым органом – подготовка Муниципального кодекса Украины. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на заседании Совета развития общин и территорий в рамках Всеукраинского форума "Украина 30". Его слова публикует пресс-служба на сайте Офиса президента.

"Отношения между центром и общинами должны стать абсолютно новыми, я бы сказал – качественно новыми. Они должны быть конструктивными, прозрачными и эффективными. Для этого мы создаем Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины", – сказал глава государства

Орган должен стать площадкой для диалога и решений, добавил Зеленский.

По его словам, у Конгресса будет свой постоянно действующий офис, и его работа должна быть максимально эффективной, а не только "на бумаге".

Что касается Муниципального кодекса, то существуют его разные видения и модели.

"Думаю, что вам удастся разработать кодекс, который будет способствовать не только развитию отдельных регионов, но и укреплению унитарной, неделимой Украины", – подчеркнул глава страны.

Он акцентировал внимание на том, что центральная и местная власти – не конкуренты и не соперники, а партнеры и одна команда.

"Когда Украина будет сильной, процветающей, наконец мирной – мы все победим. Если нет – мы все, прежде всего мы с вами, точно проиграем. Давайте взаимодействовать, давайте слушать, давайте говорить, слышать и помогать друг другу, работать с мнением не о следующих выборах, а о следующих поколениях украинцев", – призвал Зеленский.

Руководитель ОП Андрей Ермак указал, что Конгресс создается по инициативе Зеленского по примеру Конгресса Совета Европы. Его цитируют на сайте Офиса президента.

В 2021 году, как сказал глава ОП, реформа децентрализации с успехом подходит к кульминационному этапу, а впереди – коррекция функций государственных администраций, районных и областных советов.

"Новое административно-территориальное устройство страны, новый этап реформы децентрализации требуют качественно нового инструмента представления интересов местных и региональных властей на центральном уровне", – сказал он.

Конгресс будет состоять из:

президиума – его возглавит президент, в состав будут входить высшие должностные лица государства, а также представители других палат;

палаты местных властей и палаты регионов – они будут самостоятельно выбирать свое руководство и делегировать по три представителя от каждой в президиум.

Заседания президиума планируются ежемесячно, палат местных властей и регионов – ежеквартально. Общее собрание Конгресса будет проходить каждые полгода.

"Конгресс станет площадкой для обсуждения местных проблем на самом высоком уровне для поиска эффективных решений", – отметил руководитель Офиса президента.

Ермак добавил, что нужно остановить "круговорот советов в природе, который длится более 25 лет", когда ранее созданные подобные органы заседали всего несколько раз "по требованию", а встречи имели скорее формальный характер.

"Задачи, которые стоят перед Украиной на пути к построению сильного европейской демократии, потребуют привлечения органов местного самоуправления всех уровней к процессам европейской интеграции, усиления связей между регионами Украины и государствами-членами Европейского Союза", – заявил глава ОП.

Со своей стороны премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что реформа административно-территориального устройства – это не только о дополнительных возможностях, но и об ответственности за организацию собственного благосостояния на местах.

"Предоставленные в результате реформы финансовые и управленческие возможности позволили общинам успешно реализовать местные инициативы, и все больше общин продолжают раскрывать свой потенциал", – сказал глава правительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 ноября 301 голосом в Верховной Раде приняли законопроект о создании и реорганизации районных государственных администраций и передаче имущества в связи с образованием и ликвидацией районов.