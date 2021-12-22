Командующий ВМС Украины рассказал об усилении флота и готовности дать отпор противнику

Военно-морские силы Украины на сегодняшний день кардинально отличаются от образца 2014 года. Украинский флот имеет на вооружении современное высокоточное оружие, в его командовании работают высококлассные специалисты.

Как рассказал в интервью УНИАН Командующий Военно-морскими силами ВСУ Алексей Неижпапа, захватить украинскую территорию, в случае нападения на нас России, будет сложнее, так как за последние годы ВМС Украины продемонстрировали качественный скачок. При этом контр-адмирал подчеркнул, что Украина должна быть готова к худшему сценарию развития ситуации.

Говоря от технической мощи украинского флота, Неижпапа отметил, что недавно флот пополнился новейшими катерами, в том числе американского производства

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В то же время, он отметил, что украинский флот пережил более сложную трансформацию, чем техническое переоснащение.

"В текущем году мы предприняли несколько крупных комплексных мер по восстановлению флота. Их, так сказать, нельзя пощупать. Поэтому они невидимы", – сказал контр-адмирал.

Неижпапа проинформировал, что на сегодня сформированы потребности флота на ближайшие годы. Данная стратегия доведена до президента.

"Речь идет о фундаментальных вещах, которые дадут толчок для развития Военно-морских сил на законодательном уровне. После этого доклада приказом Главнокомандующего Вооруженными силами Украины, генералом Залужным утверждена Концепция развития на краткосрочную перспективу, до 2026 года. Она определяет потребность, количественный и качественный состав флота", – объяснил командующий ВМС Украины.

Неижпапа отметил, что одобренная стратегия предусматривает поставки новейшего вооружения, современных катеров. Определено, что будущий дивизион патрульных катеров будет дислоцироваться в порту "Южный", что по его мнению, значительно усилит охранно-оборонительную позицию Украины в Черном море.

Также он отметил, что в следующем году флот получит ракетный комплекс "Нептун", новый корвет, который начали собирать в Турции, но закончат его сборку в Украине.

"Этот мощный проект позволит не только получить корабль, но и взять соответствующие технологии, потому что он будет достраиваться на отечественных предприятиях. Это касается, кстати, и ракетных катеров, которые будут строиться с помощью нашего партнера - Великобритании", – рассказал контр-адмирал.

Он же отметил, что особое внимание ВМС Украины планируют уделить глубинам. Неижпапа считает, что в случае нападения противник может использовать мины, в связи с этим будет усилено патрулирование подводного пространства.

Как сообщал OBOZREVATEL, огласно соцопросу, каждый третий украинец готов противостоять российской агрессии.