Командующий ВМС Украины о строительстве новых баз в Очакове и Бердянске: противник знает, почему мы это делаем

Военно-морские силы Украины усилят свое присутствие в водах Черного моря, также будут созданы новые военные базы на территории Очакова и Бердянска. На строительство объектов Британия выделила Украине кредит.

Как рассказал в интервью УНИАН контрадмирал, командующий Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексей Неижпапа, Украина уже приступила к строительству новых военных объектов на Азовском и Черном море. В частности, Министерство обороны начало строить административные здания для размещения личного состава.

"Это новая база, до этого у нас вообще места базирования на Азове не было, не было соответствующих земель, не было гидротехнических сооружений. Это маленькая, но победа", – прокомментировал начало строительства Неижпапа.

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Он же добавил, что Минобороны получило около 27 гектаров для строительства главной военно-морской базы возле Очакова.

Говоря о том, какие корабли будут базироваться на данных объектах, контрадмирал отметил, что в Бердянске будут размещаться все корабли, которые находятся в Азовском море..

"Это будет основная база обеспечения и расположения сил ВМС. Также там будут размещены пункты для маневров", – сказал он. .

На Черном море, по его словам, будет расположено три основных базы: база в Одессе; база в "Южном" для дивизионно-патрульных катеров типа "Айленд"; а также главная база с основными ударными силами флота – в Очакове.

"Не хочу раскрывать все элементы места базирования и причины, почему мы выбрали именно это место. Думаю, что противник и так знает", – сказал Неижпапа.

Он же отметил, что завершить строительство военно-морских баз Минобороны планирует к 2024 году. Тогда же ожидается существенный рост количества корабельного состава.

Неижпапа подчеркнул, что возведение инфраструктуры будет осуществляться с финансовой и инженерной помощью Великобритании.

Как сообщал OBOZREVATEL, Неижпапа рассказал, что может остановить президента России Владимира Путина от агрессии по отношению к Украине.