Климкин: "Крымская платформа" при Путине не освободит оккупированный полуостров

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что новый международный саммит "Крымская платформа" не освободит полуостров от оккупации Россией.

По его мнению, в настоящее время глава страны-агрессора Владимир Путин готовится к "торгам" с новоизбранным президентом США Джо Байденом. Об этом политик рассказал в эфире телеканала Obozrevatel TV.

"Крымская платформа" – это правильная история, но для того, чтобы мир на самом деле видел полуостров как политическую проблему и как эмоцию", – отметил он.

По словам экс-министра, в нынешний "реальности путинского режима" такие переговоры не принесут Украине практических результатов по деоккупации Крыма. В то же время политик подчеркнул, что у "нас есть шанс получить помощь США" в вопросах возвращения полуострова, а также Донбасса.

В частности, при условии, что украинская власть четко определится с целю и способами их достижения, а не будет "фонтанировать" идеями.

Климкин считает, что фокусировать внимание на "Крымской платформе" важно. А вот с "нормандской" встречей Украине пока стоит подождать.

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Как сообщал OBOZREVATEL, глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал бурную реакцию России на инициативу по деоккупации Крыма "Крымская платформа". По его словам, она показывает, что это для РФ рана, которая сильно болит до сих пор.