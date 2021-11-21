Кличко: за победу Революции Достоинства мы заплатили высокую цену

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил украинцев по случаю Дня Достоинства и Свободы и напомнил, что за победу Революции достоинства мы заплатили высокую цену.

Об этом политик написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Сегодня мы отмечаем День Достоинства и Свободы.

И в 2004, и в 2013 украинцы вышли бороться за свое право жить в свободной, демократической, европейской Украине. И если Оранжевая революция победила без потерь и жертв, то за победу Революции достоинства мы заплатили высокую цену. Погибли сто самых преданных патриотов – Героев Небесной сотни", – написал Виталий Кличко.

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Глава столицы заметил, что за европейское будущее, за свое достоинство и свободу мы боремся и сегодня. Украина отстаивает свою территориальную цельность и независимость в борьбе с российским агрессором. Наши герои-защитники отдают свою жизнь за свободное будущее украинского государства.

"Я убежден, мы преодолеем все вызовы и испытания. Мы победим! Потому что любим свою страну и боремся за нее.

Мы помним и чтим своих героев…

Мы верим в успешное и европейское будущее нашего государства!

Слава Украине! Слава ее героям!", – написал мэр Киева.