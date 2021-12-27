Кличко провел совещание с силовиками Киева из-за угроз со стороны РФ

Мэр Киева Виталий Кличко провел совещание с заместителями главы КГГА, руководителями Департамента муниципальной безопасности, бригады территориальной обороны столицы, прокуратуры и СБУ Киева, представителями Главного командования Вооруженных Сил Украины, полиции столицы.

Обсудили действия городских служб при разных вариантах развития ситуации. И координацию всех структур и подразделений в условиях угроз безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Виталия Кличко.

"Заявления и угрозы России, скопления войск агрессора на границах нашего государства побуждают нас подготовиться к разным возможным сценариям событий. В частности, и к худшему, – сказал мэр. – У нас должен быть четкий план действий в критической ситуации, отработаны координация и действия всех служб и структурных подразделений", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он заявил, что от безопасности в столице во многом зависит стабильная ситуация в стране.

Мэр также отметил необходимость особого внимания к безопасности объектов критической инфраструктуры города. Таких объектов в Киеве – более 500. Их, в случае чрезвычайной ситуации, берут под охрану разные ведомства. В частности, Нацполиция, военные, подразделения территориальной обороны.

По словам заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий Андрея Крищенко, столица создает штаб территориальной обороны. Система терробороны Киева должна быть развернута в ближайшее время. Также в январе планируют провести командно-штабные учения территориальной обороны столицы.

Набор резервистов в бригаду территориальной обороны Киева продолжается.