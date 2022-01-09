Кличко: на уборку Киева от снега выехали около 140 машин 'Укравтодора'

Около 140 единиц спецтехники УК "Киевавтодор" убирают улицы столицы от снега. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram.

"Около 140 единиц спецтехники "Киевавтодора" работают сейчас на улицах Киева. А остановки общественного транспорта, лестницы, пешеходные переходы и тротуары расчищают 330 коммунальщиков в составе 53 бригад по ручной уборке. Еще до начала осадков дорожники выехали обрабатывать противогололедными средствами, улицы из брусчатки, мосты и тротуары, – написал мэр – Синоптики прогнозируют снегопад в Киеве до конца суток, с налипанием мокрого снега. Завтра же осадки должны прекратиться, но будет гололедица. Обращаюсь к водителям быть внимательными и аккуратными на дорогах, не парковать авто на обочинах улиц – чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно расчищать дороги и проезды. Автомобили, мешающие спецтехнике наводить порядок в снежную погоду, будут эвакуированы", – подчеркнул Виталий Кличко.

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Он также напомнил, что наблюдать за работой снегоуборочной техники в столице можно в режиме онлайн на интерактивной карте – https://clean.kyivcity.gov.ua