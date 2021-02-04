Кива обматерил журналиста в Раде и назвал место, куда ему можно засунуть справки СБУ. Видео 18+

Народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива в кулуарах парламента нецензурно выразился во время общения с журналистом Bihus.info, который задавал ему неудобные вопросы.

Так, он назвал руководителя проекта Дениса Бигуса "пи****сом", а их расследование "пи***жом и провокациями". При этом он предложил "засунуть ему в ж**у справки от СБУ, но позднее понял, что оговорился и предложил сделать это же Бигусу. Видео перепалки опубликовал Telegram-канал PavlovskyNews (чтобы посмотреть его, доскролльте страницу до конца).

"Я знаю, что ваш руководитель пи***ас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником пи***аса… Вы занимаетесь дешевым пи***жем и провокациями", – отметил нардеп.

Журналист подчеркнул, что тот получает зарплату из налогов украинцев, однако нардеп предложил Бигусу заплатить налоги "за все украденные им деньги".

"Да мне в ж**у засуньте эти справки. Вы поняли?" – сказал Кива, однако на уточнение журналиста: "Вам?", он поправил себя и добавил: "Нет, своему пи***су, руководителю".

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику

Напомним, что за последние несколько месяцев Кива уже не раз резко высказывался в адрес представителей власти и активистов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2020 года он вступил в перепалку с демонстрантами возле Верховной Рады, а в октябре послал в "ж**у" Совет нацбезопасности, комментируя заседание ведомства по поводу отмены электронного декларирования.