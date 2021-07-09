Китай шантажировал Украину? Как вакцина и дешевые кредиты толкают страны в долговые ловушки

Слухи о возможном давлении Китая на Украину вспыхнули с новой силой, особенно после подписания кредитного соглашения между странами. Об этом сообщили через несколько дней после того, как официальный Киев отозвал подпись под заявлением в защиту уйгуров, чтобы якобы не прервать поставки вакцин от коронавируса из Поднебесной.

OBOZREVATEL разобрался, как Китай использует "дешевые" кредиты для продвижения своей политики и чем сотрудничество с Пекином может обернуться для украинцев.

В конце июня около 40 стран мира обратились к китайским властям с призывом более тщательно изучить ситуацию с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе. Государства призвали КНР допустить независимых наблюдателей в регион, где, как утверждают правозащитники, притесняют уйгуров и других представителей национальных и религиозных меньшинств.

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В числе подписантов документа была и Украина, однако двумя днями позже она из этого списка исчезла. Дипломаты из западных стран сообщили Associated Press, что Киев был вынужден отказаться из-за давления китайских властей. Якобы Китай пригрозил заблокировать поставки полумиллиона доз вакцины CoronaVac.

Слухи о шантаже разгорелись с еще большей силы после того, как Кабмин объявил о подписании межправительственного соглашения между Украиной и Китаем. Этот документ по сути своей является декларацией намерений – страны договорились развивать свое сотрудничество в инфраструктурной сфере.

Речь идет о строительстве железных и автомобильных дорог, мостов, аэропортов и т.д. О конкретных проектах пока ничего не известно. Но точно понятно, что реализовывать их будут за китайские кредитные средства.

Уйгуры – тюркоязычный этнос, подавляющее большинство которого проживает в Синьцзян-Уйгурском автономном районе на западе КНР. Правительство называет представителей этой национальности "нежелательными элементами". Им запрещают исповедовать ислам, наказывают за соблюдение религиозных традиций, отказ от свинины и ношение длинной бороды.

Для "перевоспитания" уйгуров даже создали специальные лагеря – там заключенные бесплатно шьют одежду, ковры и другие товары. Кроме того, их принуждают публично отказываться от своей религии и языка, а также восхвалять коммунистическую партию.

Против ущемления прав уйгуров резко выступают западные страны – важные политические партнеры Украины. В частности, США, Канада, Великобритания и Евросоюз в прошлом году назвали действия китайских властей геноцидом и ввели санкции против страны из-за нарушения прав человека. Поэтому логичным шагом со стороны Украины стала бы поддержка заявления.

Запад давно заявляет об опасности "дипломатии долговой ловушки" Китая. В отличие от МВФ, Пекин не требует выполнения реформ или соблюдения прав человека, зато вместо этого предлагает финансирование проектов.

В результате политика "дешевых" кредитов приводит к тому, что Китай получает право на пользование портами и заводами, доступ на местные рынки и поддержку своей внешней политики. И вот несколько примеров:

Черногория взяла у Китая в кредит 944 млн долларов для строительства автодороги до границы с Сербией. На сегодня долг страны перед КНР составляет около 103% от ВВП страны, и погасить его без посторонней помощи маленькая балканская страна не сможет.

"Для Черногории – это безумная сумма. А китайцы уже пришли и требуют. Говорят, что им очень нравится порт. Например. Важно ли строить дороги? Важно, безусловно. Но можно ли строить дороги такой ценной? Могут ли они хоть когда-то окупиться? Сомнительно", – отмечает экономический эксперт Сергей Фурса.

Власти Замбии также с радостью принимают дешевые кредиты. Взамен КНР получает полное влияние на политическое руководство и доступ к местным недрам. Сейчас эта страна во всех международных организациях голосует, исходя исключительно из интересов Китая.

В 2016 году Шри-Ланка начала строительство крупнейшего порта в стране, набрала долгов, не смогла расплатиться, и в итоге, по сути, отдала его в распоряжение Китая почти на сто лет.

Пекин расширяет свое влияние даже внутри Евросоюза. Политический курс Венгрии явно нацелен на углубление экономического сотрудничества с КНР. Взамен ее руководство получило статус главного адвоката Поднебесной в ЕС.

Свою роль сыграла и борьба с пандемией COVID-19. "Китай и Россия пользуются санитарным кризисом, вызванным коронавирусом, и оказывают помощь другим странам, стремясь увеличить свое влияние на глобальном уровне", – ранее заявлял верховный представитель ЕС Жозеп Боррель.

Сказать сложно. С одной стороны, мы видим результаты китайского влияния на Черногорию и страны Африки. Успешным это сотрудничество назвать трудно. К тому же, нельзя спрогнозировать, как себя в этой ситуации поведут Соединенные Штаты – основной политический партнер Украины. Ведь Белый дом признал именно Китай своим главным стратегическим соперником.

"Стоит ли напоминать, что на данный момент в мире доминирует противостояние США против Пекина. А именно Штаты являются нашим основным союзником в противостоянии с Россией. И в нашей Конституции прописана интеграция в ЕС и НАТО. И мы говорим, что отстаиваем европейские ценности... Как с этим сочетается дружба с авторитарным Пекином?" – отметил Фурса.

С таким мнением не согласен эксперт-международник Андрей Бузаров. Он напротив подчеркивает, что стремительное развитие отношений Киева и Пекина связано с прагматизмом как китайского, так и украинского правительства.

"У нас происходит открытие рынка земли, огромное количество запусков инфраструктурных проектов. Иностранные инвесторы с Запада и Европы не спешат, ввиду отсутствия четкой системы борьбы с коррупцией и традиционного недоверия на Западе политическим элитам в Украине. Китайцы на это смотрят более прагматично. Они готовы входить в проекты, несмотря на существующие проблемы", – рассказал он.

Конечно, каждое государство в международных отношениях всегда должно отстаивать свои национальные интересы. Но Украине, которая противостоит агрессии России и заручилась поддержкой Запада, следует быть крайне осторожной в своих маневрах и тщательно обдумывать все свои политико-экономические маневры. Особенно в диалоге с Китаем, который хорошо умеет расставлять незаметные ловушки.