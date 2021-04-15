Китай заявил, что не признает Крым российским

Китайское правительство не намерено признавать аннексию Россией Крыма и запрещает контактировать с оккупантами.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин по итогам консультаций в режиме видеоконференции с первым заместителем главы МИД КНР, сообщил чиновник на своей странице в Facebook.

Также его заверили, что органам центральной и региональной власти страны донесена информация о запрете на контакты с оккупантами на полуострове.

"Правительство не признает попытки аннексии АРК Россией и донес органам центральной и региональной власти Китая информацию о запрете контактов с оккупационной властью", – сказано в сообщении.

Кроме того, стороны договорились о сотрудничестве в нескольких сферах:

создании механизма кризисных коммуникаций для обсуждения вопросов национальных интересов двух стран;

наработке пакета решения по либерализации торговли между Китаем и Украиной;

активизации контактов между гражданами – в ближайшее время начнется переговорный процесс;

правительство Китая подтвердило готовность способствовать Украине в борьбе с пандемией коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в "Большой семерке" (G7) выразили поддержку территориальной целостности и независимости Украины, а также призвали Россию прекратить провокации и дестабилизирующие действия у границ нашей страны.