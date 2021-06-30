Киру Рудык назвали одной из самых перспективных женщин-кандидаток в президенты Украины

Лидер политической партии "Голос" Кира Рудык является одной из женщин-политиков, которая имеет шансы провести успешную кампанию на следующих выборах президента Украины. Она имеет электоральную базу, вполне конкретную медийную субъектность и финансовый ресурс.

Такое мнение высказал политический эксперт Валентин Гладких, анализируя рейтинг издания "Фокус" "100 самых влиятельных женщин Украины", передают "Українські новини". Эти составляющие, по его убеждению, автоматически повышают шансы Рудык по сравнению с другими потенциальными кандидатками.

"Рудык за последний год несмотря на скандалы остается одной из самых заметных руководителей партий в украинской политике", – отметил эксперт.

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Также Гладких добавил, что пока не видит перспективных женщин-кандидатов, занимающих важные государственные должности.

"Если брать женщин-чиновников, а именно министров или глав ОГА, то они не выделяются ярко, а больше стараются выполнять свои функции в рамках политической системы, в которой существуют. В то же время, я не отвергал бы возможности того, что мы получим какую-то несистемную кандидатку, которая всех удивит", – отметил Гладких.

Отметим, накануне журнал "Фокус" традиционно представил ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин Украины". В него попали женщины в политике и власти, топ-менеджеры крупных компаний, представительницы науки, спорта и шоу-бизнеса, общественные активистки и блогеры. Первым номером рейтинга стала американка, временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин.

Как сообщал OBOZREVATEL, Рудык заявила, что безвиз должен был стать для Украины весомой мотивацией для построения сильных институтов, однако власть нивелирует и обесценивает этот аванс.