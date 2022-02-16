Кира Рудык на брифинге с Тобиасом Элвудом: наша сила – в единстве и решительных действиях

Глава комитета по обороне парламента Великобритании Тобиас Элвуд поддержал постановление партии "Голос" с просьбой к американскому и британскому парламентам предоставить Украине дополнительные средства защиты границ с воздуха. Это ведь важный шаг для защиты украинских граждан.

Об этом стало известно во время совместного брифинга лидера партии Киры Рудык и народного депутата "Голоса" Романа Костенко с британским переговорщиком Тобиасом Элвудом, сообщает прессцентр политсилы.

"Мы инициировали этот процесс из-за бездействия властей. Это следующий шаг в гарантиях безопасности, которые может получить Украина. Это будет еще один ответ Путину о том, что Украина защищена, что за нами стоят сильные международные партнеры. Наша сила в единстве и мы имеем предпринимать решительные действия", — отметила лидер "Голоса" Кира Рудык.

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Тобиас Элвуд заверил, что поддерживает такую идею. Сейчас именно в тот период истории, где реакция стран на действия со стороны России будет определять их развитие. Единство и кооперация очень важны, это касается также возможности применять силы НАТО, добавил политик.

"В это важное время я надеюсь, что мы сможем оказать всю поддержку, которая вам необходима. Нам нужно признать вызовы безопасности, поскольку это не только вызов для Украины. Это вызов для всей Европы. Безопасная ситуация в Украине касается всего Евросоюза. И постепенно Запад начинает это осознавать.

Важно, что Великобритания, Франция, Германия и США смотрят по одному направлению. Потому что, только когда мы объединены, используя силы НАТО, мы можем противостоять России. Это язык, который понимает Путин", - прокомментировал Тобиас Элвуд.