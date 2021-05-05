Кира Рудык: Минздрав должен возглавить компетентный человек

В политической партии "Голос" призвали правительство определиться с новой кандидатурой на должность министра здравоохранения и вынести ее на обсуждение фракций и профильного комитета Верховной Рады.

Как сообщили в пресс-службе "Голоса", на прошлой неделе фракция собрала необходимые 150 подписей для созыва внеочередного заседания Рады для отставки министра Максима Степанова. В политсиле подчеркнули, что важно, чтобы правительство предложило профессиональную компетентную замену к проведению внеочередного заседания.

Как отметила лидер партии "Голос", народный депутат Украины Кира Рудык, соответствующее внеочередное заседание Верховная Рада сможет провести, начиная с середины мая.

"Мы убеждены, что за праздничные выходные у депутатов будет достаточно возможностей ознакомиться, как организована вакцинация в округах, и желающих проголосовать за отставку министра может оказаться еще больше. За это время у власти будет время подготовить и представить депутатам профессиональную кандидатуру на должность министра здравоохранения, который сможет обеспечить удовлетворительное темп вакцинации и организовать компетентную борьбу с коронавирусом", – подчеркнула политик.

Она отметила, что власть не имеет права на еще одну ошибку с кандидатурой министра здравоохранения.

"Стране нужно наконец выходить из бесконечных локдаунов, защитить здоровье людей и восстановить экономический рост. Для этого от власти нужно немного – компетентный министр и реальные меры борьбы с коронавирусом", – добавила нардеп.