Кира Рудык: безвиз должен был стать для Украины мотивацией для реформ, но власть нивелирует этот аванс

Безвиз должен был стать для Украины весомой мотивацией для построения сильных институтов. Мотивацией для борьбы с коррупцией, имплементации судебной реформы и введение публичного декларирования. Однако власть нивелирует и обесценивает этот аванс, заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Давайте реально посмотрим, как мы выполняем взятые на себя обязательства. Есть ли у нас судебная реформа? Нет! Уже два года ведется работа, но ее результатов вовсе нет. Партия "Голос" неоднократно настаивала, что судебная реформа - первая и важнейшая реформа, которая должна состояться. Для того, чтобы в Украине начали работать все системы, для того, чтобы у нас наконец появилась справедливость. Но нас до сих пор не слышат", - отметила нардеп.

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Второе важное требование, которое стоит перед Украиной сегодня - публичное декларирование. На днях в Верховной Раде был принят законопроект, направленный на разрушение системы декларирования. Фракция "Голоса" обратилась к президенту с требованием ветировать законопроект о е-декларации.

Третье - это борьба с коррупцией, которой у нас также нет. Имитация есть, а реальной борьбы нет, уверена Кира Рудык.

"Это все создает огромную дисгармонию. Мы как страна не имеем понимание, сохраним свой статус как европейцы, которые имеют возможность передвигаться свободно или нет. Это, конечно, огромная проблема правительства, которое должно собраться и четко синхронизировано сказать: вот такой у нас есть план, вот план вакцинации, а вот план, каким образом мы будем выполнять наши обязательства перед международными партнерами ", - подчеркнула народный депутат.

Именно поэтому "Голос" разрабатывает план по сохранению и развитию реформ.

По словам Киры Рудык, план вакцинации и план получения паспортов вакцинации - это ответственность правительства. Однако никаких реальных шагов со стороны Кабмина сегодня не видно.