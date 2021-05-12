Кира Рудык: без комплексных изменений закон о деолигархизации будет только способствовать переделу сфер интересов

После принятия закона о деолигархизации, в Украине должны состояться институциональные изменения законодательства. Только таким образом государство создаст равные правила для всех.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик в эфире телеканала "Эспрессо" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Политик подчеркнула, что последовательная государственная политика не проводилась в Украине десятилетиями. Поэтому сегодня парламенту следует принять целый ряд нормативных актов, в которых будут закреплены равные права для всех граждан.

"К сожалению, принятие только одного закона не заменит последовательную государственную политику, которая годами не проводилась в стране. Уменьшить влияние олигархов на экономику и политику реально только с внесением изменений в налоговый кодекс, а также в антимонопольное законодательство. Кроме того, сегодня актуально принять законодательство, регулирующее сферу медиа", – пояснила Кира Рудык.

Парламентарий отметила, что без комплексных изменений, закон о деолигархизации будет способствовать лишь переделу сфер интересов. А украинцы получат еще один популистский закон, который не несет никакой пользы.

"Закон о деолигархизации принесет результат только в комплексе со стратегией дальнейших изменений. Важно их направить не против и не в пользу кого-то конкретного. Иначе мы получим просто передел сфер интереса. Отобрать у одних и отдать друзьям – это не деолигархизация. Поэтому без содержательного наполнения, этот закон может стать очередным популистским шагом о том, что что-то делается", – подытожила она.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Рудик призвала власти не уклоняться от дальнейшего прогресса в осуществлении реформ, поскольку они являются ключевыми для обеспечения демократических институтов Украины и ее евроатлантического будущего.