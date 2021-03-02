Кира Рудик: судебная реформа должна стать приоритетом для парламента

Судебная реформа должна стать приоритетом для парламента, а чтобы довести ее до конца нардепы должны забыть о политических спорах и конкуренции и сотрудничать ради интересов украинцев.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудик во время пленарного заседания Верховной Рады во вторник, 2 марта, передает пресс-служба партии. Как отметила политик, украинцы устали от очередных "судебных шоу, которые продолжаются уже 30 лет".

Она подчеркнула, что "Голос" не будет поддерживать президентский законопроект о судебной реформе.

"Сколько еще мы будем наблюдать политически мотивированные решения и несправедливые приговоры? Система просто жертвует своими пешками, на самом деле ничего не меняя. Сейчас нечто подобное нам предлагает президентский законопроект 3711-д о судебной реформе. Это лишь латание дыр и имитация реформы, а не полноценное решение давно назревшей проблемы. И поэтому фракция "Голос" не будет поддерживать законопроект", – сказала она.

"Голос", по ее словам, предлагает комплексно подойти к вопросу и сделать судебную реформу приоритетом для парламента, чтобы действительно перезапустить судебную систему. Народные депутаты фракции, как отметила Рудик, готовы конструктивно сотрудничать с другими парламентариями и властью, чтобы украинцы наконец получили справедливый суд.

"Старая система изжила себя и не работает в пользу украинцев. Давайте не будем "еще одними депутатами", "еще одним созывом", которые делают реформу только на словах. Мы – о результате, а не о процессе. Перезагрузка органов судейского управления должна стать первым шагом к реформе. Нужно начать с реформы Высшего совета правосудия и перезапуска отбора кандидатов в него. Отбор должен проводиться через фильтр профессионализма и добродетели, и для этого нужно создать комиссию. Чтобы судьями становились профессионалы с безупречной репутацией, а не "карманные" судьи прошлого", – сказала лидер партии.

Она подчеркнула: благодаря тесному сотрудничеству всего парламента провести судебную реформу реально.

"Только так мы очистим систему от непрофессиональных судей и наполним ее теми, кто действительно будет судить справедливо", – добавила Рудик.