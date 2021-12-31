Кира Рудик поздравила украинцев с Новым годом: 'Совместными усилиями мы способны творить настоящие чудеса'

Лидер партии "Голос" Кира Рудык обратилась с новогодним поздравлением к украинцам. Политик пожелала здоровья, достойного заработка в 2022 году, реализации самых разнообразных проектов.

Со своей стороны Кира Рудык пообещала делать все для того, чтобы мечты украинцев могли сбыться именно в Украине.

"В уходящем году мы изучили несколько важных уроков. Прежде всего то, что наш внешний враг никуда не делся, что он более жесток и коварен. Но также мы изучили, что не сделаем ни шагу назад. Мы изучили, как важно иметь поддержку надежных партнеров. И теперь точно знаем, кто наши друзья, а кто нет", — сказала Кира.

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Лидер "Голоса" уверена: в уходящем году украинцы изучили, что когда действуют вместе, способны преодолеть любое препятствие. Когда врачи, учителя, военные, предприниматели подставляют друг другу плечо, то совершают настоящие чудеса.