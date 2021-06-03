Кира Рудик о законопроекте власти об олигархах: это очередной "пшик"

Законопроект об олигархах – очередной "пшик" власти. Он не содержит реальных изменений и не поможет бороться с олигархами.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык, сообщила пресс-служба политсилы. Она считает, что президентская инициатива внесена в парламент только ради политического пиара.

"Мы столько говорили об этом законопроекте, а когда увидели его, оказалось, что это абсолютный "пшик". Законопроект Зеленского чисто популистский, созданный только для того, чтобы сказать: президент делает что-то в этом направлении", – считает депутат.

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Политики на обращают внимание, что законопроект об олигархах значительно увеличивает полномочия СНБО, что является попыткой власти заменить суды и правоохранительные органы Советом нацбезопасности. Зато партия "Голос" уже два года последовательно требует принятия судебной реформы. Только таким образом возможна справедливость для каждого украинца, рассказала Рудык.

"Этот законопроект предоставляет СНБО все функции, которые должна выполнять судебная система, Антимонопольный комитет и правоохранительная система. По сути, это означает, что судебной реформы не будет, ведь СНБО будет выполнять функции всех других органов. Вместо того, чтобы перезапустить судебную систему и создать в стране работающие справедливые суды, президент вносит популистский закон, который глобально ничего не изменит. Все необходимые инициативы уже есть. Это – правоохранительная реформа, судебная реформа, работа антимонопольного комитета, это изменения в законе "О СМИ", "О недропользовании"", – отметила лидер.

По ее словам, президентский законопроект об олигархах содержит большое количество неточностей и непонятных пунктов. Цель документа, скорее, не бороться с олигархами, а получить возможность применять санкции по своему усмотрению.

"Согласно этому документу, СНБО сможет определять, по каким критериям кто является олигархом. Например, это – лицо, имеющее влияние на медиа. То есть берем человека, у которого есть 200 000 фолловеров на фейсбуке. Он также является влиятельным и причастным к медиа. По другому критерию, это может быть человек, подвозивший еду на Майдан, поддерживавший активистские собрания и демонстрации. Также олигархом можно считать человека, который является председателем политической партии. Что дальше будет происходить с этими "олигархами"? Им запретят покупать объекты в пределах большой приватизации, а также спонсировать партии. Это вовсе не борьба с олигархами", – считает Кира Рудык.

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 июня в Верховной Раде зарегистрировали президентский законопроект об олигархах. Документ был определен главой украинского государства как неотложный.