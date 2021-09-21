Кира Рудик назвала приоритет "Голоса" накануне локдауна

Бизнес – одна из главных сфер, которая пострадает от будущего локдауна. Для того, чтобы спасти украинских предпринимателей от закрытия своего собственного дела, политика государства в отношении новых карантинных ограничений должна быть справедливой и понятной. Партия "Голос" инициировала несколько шагов, призванных защитить предпринимателей от закрытия своих дел.

Об этом заявила лидер партии "Голос", народный депутат Кира Рудык. По ее словам, одна из главных задач власти пока – сделать так, чтобы каждое собственное дело смогло пережить коронавирус без потерь.

"Издавна манифест бизнеса к государству был: "Не трогайте нас". К сожалению, сейчас из-за локдауна это сделать очень трудно, но нужно, чтобы новые карантинные ограничения были справедливыми, понятными и о них предупреждали заранее. Именно это является главным приоритетом "Голоса" сейчас – сделать так, чтобы каждый из тех, у кого есть собственное дело или бизнес, пережили коронавирус без потерь, там, где нужно, получили помощь и могли работать дальше", – отметила Рудык.

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Сейчас власть заботится о предпринимателях по остаточному принципу – то есть, только тогда, когда они выходят на улицы или теряют бизнес, отметила народный депутат. Для того, чтобы украинские предприниматели не были вынуждены закрывать свои дела во время локдауна, власти должны реализовать несколько шагов, которые инициировала партия "Голос":

1. Каждый, кто хочет работать и следует правилам, должен иметь возможность это делать.

2. Отменить ЕСВ и налоговые проверки во время локдауна.

3. Предоставить дополнительные 10 млрд гривен на поддержку предпринимателей во время локдауна.

Политика власти в сфере формирования бюджета, введение новых ограничений и льгот должна учитывать интересы украинского бизнеса. В противном случае, новые нагрузки могут иметь катастрофические последствия.

"Я сделаю все, чтобы в этом году не повторился прошлогодний сценарий. Чтобы предприниматели снова не начали закрывать свое собственное дело и выходить на улицу, говоря, что "власть оставляет их без штанов", – подытожила лидер партии "Голос".