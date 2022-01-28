Украина: средняя зп $623. Россия: средняя зп $690. Сухая статистика. Где-то через год-два украинцы станут зарабатывать больше россиян.

Знаете что это будет? Катастрофа. Но не для нас, а для Кремля. Россияне столько лет лгали об Украине: о плохих реформах, ошибочном пути на Запад, упадке и так далее.

Между тем минимальная зп в Украине почти вдвое выше, чем в России – 232 доллара у украинца против 160 долларов у россиянина. И это во время русско-украинской войны в условиях тотальной торговой блокады со стороны РФ. Конечно, санкции бьют по РФ – но это их собственный выбор.

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